Energiewende, E-Autos, Infrastruktur: Nicht ohne diesen Börsen-Neuling

Egal ob Rechenzentren, Elektroautos oder Digitalisierung: Die Nachfrage nach Elektrizität wächst rasant. Die Firma Pfisterer aus dem schwäbischen Winterbach verdient an diesem Wandel kräftig mit. Als führender Anbieter von elektrischen Verbindungen und Isolierungen ist Pfisterer ein wichtiges Glied in der Stromwertschöpfungskette. Pfisterer liefert wichtige Komponenten wie Stecker, Kabelverbinder und Isolatoren, die für den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze unverzichtbar sind.

Eine Wachstumsstory, in die seit neuestem auch Anleger investieren können. Seit Mai ist Pfisterer an der Börse notiert, bislang mit Erfolg. Vom Ausgabepreis von 27 Euro hat sich die Aktie fast 50 Prozent verteuert. Berenberg-Analystin Yasmin Steilen sieht für die Papiere ein Kursziel von 49 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs impliziert.