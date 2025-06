Microsoft-Aktie: Wells Fargo hebt Kursziel auf 585 USD – 19% Potenzial!

Ein zentrales Element in Microsofts KI-Strategie ist das Assistenzsystem „Copilot“, das bereits 2026 eine kritische Nutzerbasis erreichen könnte. Turrin schätzt, dass die Anwendung im Abonnementmodell jährlich 12 Milliarden US-Dollar einbringen könnte, basierend auf über 430 Millionen potenziellen Nutzern im Microsoft 365-Ökosystem. Eine Adoptionsrate von nur 10 Prozent würde bereits zu einem Umsatz von über 10 Milliarden US-Dollar führen, selbst bei einem angenommenen Preisnachlass von 20 Prozent.

Wells Fargo hat das Kursziel für die Microsoft-Aktie von 565 auf 585 US-Dollar angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 19 Prozent entspricht. Analyst Michael Turrin begründet diese positive Einschätzung mit Microsofts starker Marktposition und den vielversprechenden Wachstumsperspektiven im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Turrin sieht das KI-Geschäft als einen entscheidenden Wachstumstreiber, der bis 2029 einen Umsatz von bis zu 100 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Aktuell generiert Microsofts KI-Sparte bereits einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 13 Milliarden US-Dollar und gilt als das am schnellsten wachsende Produkt in der Unternehmensgeschichte. Die Microsoft-Aktie hat seit Jahresbeginn um etwa 16 Prozent zugelegt, und unter Analysten herrscht ein breiter Konsens: 55 von 62 Experten empfehlen die Aktie als „Buy“ oder „Strong Buy“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 513 US-Dollar, während optimistische Prognosen sogar bis zu 650 US-Dollar reichen.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat Microsoft ein neues KI-Co-Innovation-Labor in Wisconsin eröffnet, das Teil einer 3,3 Milliarden US-Dollar schweren Investition in die Region ist. Dieses Labor soll Unternehmen, von Start-ups bis zu großen Industriekonzernen, den Zugang zu modernster KI-Technologie ermöglichen. Die Eröffnung des Labors wird als wichtiger Schritt für die wirtschaftliche Zukunft Wisconsins angesehen, da der Bundesstaat sich als Zentrum für KI-gestützte Fertigungstechnologien positionieren möchte.

Insgesamt zeigt sich Microsoft als Vorreiter im KI-Bereich, was nicht nur das Unternehmenswachstum fördert, sondern auch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen, in denen es tätig ist, unterstützt.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 495,9EUR auf Nasdaq (28. Juni 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.