H&M-Aktie springt trotz schwacher Zahlen: Optimismus für Juni-Prognose!

Trotz dieser positiven Signale bleibt H&M vorsichtig. Die wirtschaftliche Unsicherheit und die Preissensibilität der Verbraucher stellen weiterhin Herausforderungen dar. Der Konzern produziert einen Großteil seiner Kollektionen in Asien, insbesondere in China und Bangladesch, und sieht sich mit möglichen neuen Kostenbelastungen konfrontiert, da die 90-tägige Zoll-Aussetzung Ende Juli ausläuft. Erver betonte, dass H&M die Situation genau beobachtet und gegebenenfalls Preisanpassungen in Betracht zieht, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Aktie des schwedischen Modekonzerns H&M (Hennes & Mauritz) hat am Donnerstagvormittag einen kräftigen Anstieg von 5,3 Prozent auf 12,370 Euro verzeichnet, trotz schwacher Quartalszahlen. Die positive Marktreaktion wurde durch eine unerwartet optimistische Umsatzprognose für den Juni ausgelöst, die ein Umsatzplus von 3 Prozent in lokalen Währungen ankündigte. CEO Daniel Erver äußerte sich während einer Analystenkonferenz optimistisch über eine Rückkehr der Marktdynamik, nachdem die Nachfrage zu Beginn der Sommersaison angezogen hat.

Im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal, das bis zum 31. Mai lief, konnte H&M die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen. Der Gesamtumsatz belief sich auf 56,71 Milliarden Schwedische Kronen (ca. 5,99 Milliarden US-Dollar), was leicht unter den Analystenprognosen lag. In lokalen Währungen betrug das Umsatzwachstum lediglich 1 Prozent, was die anhaltende Nachfrageflaute in vielen Märkten verdeutlicht. Auch der operative Gewinn sank auf 5,9 Milliarden Kronen, was zwar den Erwartungen entsprach, jedoch deutlich unter dem Vorjahreswert lag.

H&M führt die schwache Entwicklung auf höhere Einkaufspreise, bedingt durch den starken US-Dollar, sowie gestiegene Frachtkosten zurück. Diese externen Belastungen haben die Kostenstruktur des Unternehmens im ersten Halbjahr stark beeinflusst. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung plant H&M, bis 2025 rund 200 Filialen zu schließen, während gleichzeitig 80 neue Geschäfte in Wachstumsmärkten eröffnet werden sollen.

Insgesamt zeigt sich das Management für das zweite Halbjahr optimistisch und rechnet mit einer Verbesserung der externen Belastungsfaktoren. Dennoch bleibt die Unsicherheit hoch, und die Preissensibilität der Verbraucher könnte zu einem Anstieg der Preisnachlässe führen.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 12,01EUR auf Tradegate (27. Juni 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.