Goldpreis fällt auf Vier-Wochen-Tief: Geopolitik beeinflusst Märkte!

Am Freitag fiel der Goldpreis auf den tiefsten Stand seit vier Wochen und wurde im Mittagshandel bei 3.286 Dollar pro Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt, was einem Rückgang von rund 42 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Diese Entwicklung ist auf eine Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten zurückzuführen, die das Risikoappetit der Anleger erhöhte und sie dazu veranlasste, sich von Gold als sicherem Hafen abzuwenden. Seit Montag hat der Goldpreis um etwa zweieinhalb Prozent nachgegeben und liegt nun unter dem Niveau, das vor dem Ausbruch des Konflikts zwischen Israel und dem Iran am 13. Juni erreicht wurde.

Der Rückgang des Goldpreises entfernt ihn weiter von seinem Rekordhoch von 3.500 Dollar, das im April erzielt wurde. Auch in Euro gerechnet fiel der Goldpreis um 40 Euro auf 2.804 Euro. Trotz dieser Verluste wird jedoch erwartet, dass die Käufe von Zentralbanken eine stabilisierende Wirkung auf den Goldpreis haben könnten. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verweist auf eine Umfrage des Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), die zeigt, dass ein Drittel der 75 befragten Zentralbanken plant, in den nächsten ein bis zwei Jahren Gold zu kaufen. Diese Erkenntnisse werden durch eine frühere Umfrage des World Gold Council unterstützt, die ebenfalls einen Anstieg der Goldreserven bei Notenbanken prognostiziert.