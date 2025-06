DAX auf Rally-Kurs: 24.000 Punkte in Sicht – Anleger setzen auf Zinssenkungen!

Der DAX zeigt sich optimistisch und könnte in den kommenden Tagen die 24.000-Punkte-Marke anvisieren, insbesondere wenn die heutigen Inflationsdaten aus den USA positive Signale senden. In den letzten zweieinhalb Wochen hat der DAX einen stabilen Boden gebildet, der als Grundlage für eine mögliche Rally im Sommer dienen könnte. Anleger setzen auf eine Fortsetzung des Bullenmarktes, unterstützt durch Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA, sinkende Renditen und positive Entwicklungen in der Handelspolitik. Die Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank, die möglicherweise zwei Mal in diesem Jahr erfolgen könnte, stärken das Vertrauen in den Aktienmarkt.

Die geopolitische Lage hat sich ebenfalls beruhigt, insbesondere durch den Waffenstillstand zwischen Iran und Israel, was die Gewinnmitnahmen im DAX nach dem gestrigen Rückgang schnell vergessen lässt. Diese Stabilität zieht Schnäppchenjäger an und führt zu einer Sektorrotation innerhalb des deutschen Aktienmarktes. Anleger zeigen Interesse an Wachstumsaktien, insbesondere in den Bereichen Halbleiter und Banken, während sich auch die Nebenwerte stabilisieren.