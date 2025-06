140 Millionen Euro: Anti-Mafia-Operation schlägt 'Ndrangheta hart zurück!

In einer umfassenden Anti-Mafia-Operation haben italienische und deutsche Ermittler Vermögenswerte im Wert von 140 Millionen Euro beschlagnahmt. Die italienische Finanzpolizei, Guardia di Finanza, gab bekannt, dass fünf Unternehmer verdächtigt werden, in ein weitreichendes Betrugsnetzwerk verwickelt zu sein, das mit der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta zusammenarbeitet. Ziel dieser kriminellen Aktivitäten war es, durch Scheinfirmen systematisch Steuern im Ölhandel zu hinterziehen.

Die italienische Justiz ordnete die Beschlagnahmung von Vermögenswerten an, die etwa 80 Immobilien in verschiedenen italienischen Regionen sowie 28 Unternehmen umfasste, von denen drei in Deutschland ansässig sind. Diese Unternehmen waren in den Bereichen Ölhandel, Transport und Immobilienleasing tätig. Darüber hinaus wurden über 80 Fahrzeuge, mehrere Luxusuhren und rund eine Million Euro in bar sichergestellt.

Die Operation verdeutlicht die anhaltenden Bemühungen der italienischen Behörden, gegen die Mafia und deren kriminelle Strukturen vorzugehen. Die 'Ndrangheta gilt als eine der mächtigsten und gefährlichsten Mafia-Organisationen weltweit und ist stark in den internationalen Drogen- und Waffenschmuggel sowie in den Ölhandel involviert. Die Zusammenarbeit zwischen italienischen und deutschen Ermittlungsbehörden zeigt, dass die Bekämpfung der organisierten Kriminalität grenzüberschreitend erfolgen muss.

Diese Entwicklungen werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, die mit der Bekämpfung von Steuerbetrug und organisierter Kriminalität verbunden sind, insbesondere in einem Sektor, der für die Wirtschaft von großer Bedeutung ist. Die beschlagnahmten Vermögenswerte sind ein wichtiger Schritt, um die finanziellen Grundlagen der Mafia zu untergraben und deren Einfluss zu verringern. Die Operation "Andrea Doria" könnte somit als Signal an andere kriminelle Organisationen verstanden werden, dass die Behörden entschlossen sind, gegen solche Machenschaften vorzugehen.

