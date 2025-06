Extreme Hitzewellen in Spanien und Griechenland: Gesundheitsrisiken steigen!

Spanien und Griechenland stehen vor extremen Hitzewellen, die bereits zu gesundheitlichen Risiken führen. In Spanien wird ab Samstag mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius gerechnet, wobei 75 Prozent der Gemeinden von niedrigem bis hohem Gesundheitsrisiko betroffen sind. Besonders betroffen ist Andalusien, wo Höchstwerte von bis zu 43 Grad erwartet werden. Auch in Saragossa und auf Mallorca sind hohe Temperaturen zu erwarten, jedoch nicht so extrem wie auf dem Festland. Die nächtlichen Temperaturen bleiben ebenfalls hoch, was die Erholung der Bevölkerung erschwert. Experten führen die frühzeitigen Hitzewellen auf den menschengemachten Klimawandel zurück. Während zwischen 1975 und 2000 nur zwei Hitzewellen im Juni registriert wurden, sind es seit 2000 bereits neun.

In Griechenland sind die Temperaturen ebenfalls alarmierend, mit Werten bis zu 42 Grad. Bereits am Freitagmorgen wurden örtlich 36 Grad gemessen. Die hohe Trockenheit erhöht die Brandgefahr, insbesondere in Athen, wo die nächtlichen Temperaturen nicht unter 30 Grad fallen. Ärzte warnen vor den gesundheitlichen Folgen, die durch Schlafstörungen und übermäßiges Schwitzen entstehen können. Die Feuerwehr ist in Alarmbereitschaft, da bereits Brände ausgebrochen sind, die durch defekte Kabel verursacht wurden. Über 28.000 Einsatzkräfte stehen bereit, um die Situation zu bewältigen.

Parallel zu den extremen Wetterbedingungen plant der weltgrößte Reisekonzern Tui eine Neuausrichtung seines Winterprogramms, um den Fokus stärker auf Fernreisen zu legen. Trotz geopolitischer Unsicherheiten bleibt die Reiselust hoch, insbesondere in Asien, wo Thailand zu den gefragtesten Zielen zählt. Tui plant neue Direktflüge und zusätzliche Hotels in Asien, während auch klassische Urlaubsziele wie Spanien und Ägypten weiterhin gefragt sind. Der Konzern erwartet für das laufende Jahr einen Umsatzanstieg von fünf bis zehn Prozent und ein operatives Ergebnis von sieben bis zehn Prozent. Die positive Entwicklung in den Bereichen Hotels und Kreuzfahrten sowie die Reduzierung der Verschuldung unterstützen diese Prognosen.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen in Spanien und Griechenland die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, während Tui auf die anhaltende Reiselust reagiert und seine Angebote anpasst.

