Meyer Burger beantragt Gläubigerschutz: Sanierung oder Aus für das Unternehmen?

Das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger hat in den USA Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt, um eine umfassende Sanierung des Unternehmens einzuleiten. Dies wurde durch einen Antrag beim Insolvenzgericht in Delaware bestätigt. Eine Unternehmenssprecherin betonte, dass es sich nicht um eine Liquidation, sondern um eine Restrukturierung handle. In Deutschland sind die Tochtergesellschaften des Unternehmens ebenfalls in ein vorläufiges Insolvenzverfahren übergegangen.

Meyer Burger, das auch in Deutschland mehrere Standorte betreibt, hat in den letzten Jahren mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Diese resultieren unter anderem aus der starken Konkurrenz durch günstigere Anbieter aus China. Das Unternehmen hatte ursprünglich geplant, seine Solarmodulproduktion in den USA auszubauen und Solarzellen aus Bitterfeld-Wolfen nach Amerika zu exportieren. Allerdings wurde die Produktion in den USA bereits vor einiger Zeit eingestellt, was zur Kündigung von 282 Mitarbeitern führte.