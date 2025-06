Euro erreicht 3,5-Jahres-Hoch: Was bedeutet das für den Dollar?

Der Anstieg des Euro ist vor allem auf eine Schwäche des US-Dollars zurückzuführen. Am Devisenmarkt gibt es zunehmende Spekulationen, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Leitzins früher senken könnte als bislang erwartet. Diese Aussicht auf sinkende Zinsen setzte den Dollar unter Druck, während der Euro im Gegenzug zulegen konnte. Ein Bericht des "Wall Street Journal" über die mögliche Nachfolge von Fed-Präsident Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump verstärkte diese Erwartungen. Trump könnte bereits im September oder Oktober eine Entscheidung treffen, obwohl Powell noch bis Mai 2026 im Amt ist. Diese frühe Ernennung könnte als Vorbote für eine Veränderung in der Geldpolitik der Fed interpretiert werden.

Am Donnerstag erreichte der Euro einen bemerkenswerten Kursanstieg und überschritt die Marke von 1,17 US-Dollar, was den höchsten Stand seit über dreieinhalb Jahren darstellt. Zu Beginn des Handels wurde die Gemeinschaftswährung zeitweise mit 1,1717 Dollar gehandelt, was zuletzt im September 2021 erreicht wurde. Im weiteren Verlauf des Tages gab der Euro jedoch einen Teil seiner Gewinne wieder ab und notierte zuletzt unter 1,17 Dollar.

Am Freitag fiel der Euro leicht auf 1,1689 US-Dollar, nachdem er am Vortag mit 1,1744 Dollar den höchsten Stand seit September 2021 erreicht hatte. Trotz des Rückgangs hat die Gemeinschaftswährung in der laufenden Woche fast zwei Prozent an Wert gewonnen. Die positive Entwicklung wurde durch eine erhöhte Risikobereitschaft der Anleger nach einem Waffenstillstand im Konflikt zwischen Israel und dem Iran sowie durch die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA begünstigt.

Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sprechen von einer allgemeinen Dollar-Schwäche in dieser Handelswoche. Die Möglichkeit, dass Trump einen Nachfolger für Powell bekanntgeben könnte, hat die Marktstimmung beeinflusst. Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank äußerte sich positiv über die kurzfristige Kursbewegung des Euro, der seit Jahresbeginn bereits rund 13 Prozent an Wert gewonnen hat.

Insgesamt zeigt die Entwicklung des Euro, wie eng die Wechselkurse mit den geldpolitischen Entscheidungen der Fed und den geopolitischen Ereignissen verknüpft sind. Die kommenden Wochen könnten entscheidend für die weitere Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses sein, insbesondere im Hinblick auf die Zinsentscheidungen der Fed.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1,170USD auf Forex (27. Juni 2025, 23:31 Uhr) gehandelt.