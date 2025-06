BMWs Batteriewerk in Niederbayern: Schneller Bau für die Zukunft der E-Mobilität!

BMW hat in Niederbayern zügig Fortschritte beim Bau seines neuen Batteriewerks gemacht. Nur ein Jahr nach dem Baubeginn in Irlbach und Straßkirchen kann nun mit dem Einbau der Produktionsanlagen begonnen werden. Das Unternehmen plant, noch in diesem Jahr erste Batterien zu Testzwecken herzustellen, während die Serienproduktion für Ende 2026 angestrebt wird. Ilka Horstmeier, die für Personal und Immobilien zuständige Vorständin, bezeichnete das Projekt als Beispiel für erfolgreiche Industrieansiedlungen in Deutschland und lobte die Zusammenarbeit mit der Staatsregierung sowie den lokalen Behörden. Der Bau des Werks erfolgt in "Bavarian Speed", was auf die schnelle und effiziente Umsetzung des Projekts hinweist.

Der Standort des Werks war zuvor umstritten, da fruchtbarer Ackerboden für den Bau geopfert werden musste. In einem Bürgerentscheid sprachen sich jedoch die meisten Anwohner für das Projekt aus, wobei die Schaffung von Tausenden Arbeitsplätzen als zentrales Argument diente. Das Werk wird eine wichtige Rolle für die bayerischen BMW-Standorte, insbesondere in Dingolfing und München, spielen.