Thüringen kämpft gegen finanzielle Belastung durch Kali-Gruben-Sanierung!

Thüringen steht vor einer finanziellen Herausforderung, da es die Kosten für Sicherungsarbeiten in stillgelegten Kali-Gruben allein tragen muss. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat eine Klage des Landes abgewiesen, die eine angemessene Beteiligung des Bundes an diesen Kosten forderte. Die Richter verwiesen auf Verträge aus den 1990er Jahren, die Thüringen keine Möglichkeit zur Nachverhandlung einräumen. Diese Entscheidung bedeutet, dass das Land weiterhin jährlich zwischen 16 und 20 Millionen Euro für die Sicherungsarbeiten aufbringen muss, was einen erheblichen Teil des Budgets des Umweltministeriums ausmacht.

Die Klage war nicht die erste, die Thüringen in dieser Angelegenheit eingereicht hat. Bereits zuvor war das Land sowohl vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht als auch vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Thüringens Umweltminister Tilo Kummer betonte die Dringlichkeit der Situation und kündigte an, politische Gespräche mit der Bundesregierung zu führen, um eine Lösung zu finden. Er argumentierte, dass die finanziellen Belastungen durch die Kali-Kosten nicht tragbar seien und dass eine Nachverhandlung über die Verträge notwendig sei.