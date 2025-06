Jungheinrich zieht sich aus Russland zurück: Verhandlungen über Verkauf gestartet!

Die Jungheinrich AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der Intralogistik, hat am 26. Juni 2025 bekannt gegeben, dass sie in abschließende Verhandlungen über den Verkauf ihrer russischen Tochtergesellschaft Jungheinrich Lift Truck OOO eingetreten ist. Diese Entscheidung wurde vom Vorstand der Gesellschaft getroffen und erhielt die Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Verkauf würde die Beendigung der geschäftlichen Aktivitäten von Jungheinrich in Russland bedeuten, was im Kontext der geopolitischen Spannungen und der regulatorischen Herausforderungen in dem Land steht.

Die Verhandlungen finden mit drei russischen Finanzinvestoren statt. Ein zentrales Hindernis für den Verkauf ist die Vorgabe der russischen Regierungskommission, die besagt, dass der Verkaufspreis maximal 40 Prozent des durch einen russischen Gutachter ermittelten Marktwertes betragen darf. Dies führt dazu, dass die Kaufpreise, die derzeit verhandelt werden, deutlich unter dem Buchwert der Beteiligung zum 31. Dezember 2024 liegen. Jungheinrich erwartet, dass eine verbindliche Vereinbarung in den kommenden Wochen abgeschlossen werden kann, vorausgesetzt, die Verhandlungen verlaufen planmäßig. Der Abschluss des Anteilskaufvertrages wird unter marktüblichen Bedingungen stehen, wobei die Zustimmung der Regierungskommission erforderlich ist.