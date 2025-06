Norwegen erhöht Stimmrechtsanteil an Symrise AG auf 5,19% – Was bedeutet das?

Die Symrise AG hat ihren Sitz in Holzminden, Deutschland, und ist unter der Legal Entity Identifier (LEI) 529900D82I6R9601CF26 registriert. Die Mitteilung wurde durch das Ministry of Finance im Namen des Staates Norwegen übermittelt, dessen registrierter Sitz in Oslo liegt. Am 24. Juni 2025 wurde eine Schwellenberührung festgestellt, die die Stimmrechtsanteile des Staates Norwegen betrifft.

Am 26. Juni 2025 veröffentlichte die Symrise AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie durch die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte bedingt sind.

Laut der Mitteilung hält der Staat Norwegen, vertreten durch die Norges Bank, nunmehr 5,15 % der Stimmrechte an der Symrise AG. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 4,95 % angegeben wurde. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 139.772.054. Der neue Gesamtstimmrechtsanteil setzt sich aus 5,15 % direkten Stimmrechten und 0,04 % aus Instrumenten zusammen, was zu einem Gesamtanteil von 5,19 % führt.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass die Norges Bank 7.199.555 Stimmrechte direkt hält, was 5,15 % entspricht. Darüber hinaus gibt es 54.000 Stimmrechte, die durch Wertpapierleihe (Rückübertragungsanspruch) gehalten werden, was einen zusätzlichen Anteil von 0,04 % ausmacht. Insgesamt beläuft sich der Anteil der Stimmrechte auf 5,19 %.

Die Mitteilung hebt hervor, dass der Mitteilungspflichtige, in diesem Fall der Staat Norwegen, weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Symrise AG halten. Dies unterstreicht die Unabhängigkeit der Norges Bank in Bezug auf ihre Beteiligung an der Symrise AG.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Symrise AG eine signifikante Veränderung in den Stimmrechtsanteilen verzeichnet hat, die durch den Staat Norwegen repräsentiert wird. Diese Entwicklung könnte potenzielle Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen der Symrise AG haben.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 95,64EUR auf Tradegate (27. Juni 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.