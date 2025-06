Renditen steigen: Deutsche Staatsanleihen unter Druck durch Inflation!

Am Freitag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Rückgang, was sich im Verlust des Euro-Bund-Futures um 0,20 Prozent auf 130,32 Punkte niederschlug. Gleichzeitig stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,58 Prozent. Diese Entwicklung wurde durch aktuelle Inflationsdaten aus der Eurozone beeinflusst. In Frankreich stiegen die Verbraucherpreise im Juni im Jahresvergleich um 0,8 Prozent, was über den Erwartungen der Analysten lag. Auch in Spanien erhöhte sich die Inflation wie prognostiziert auf 2,2 Prozent. Melanie Debono, Volkswirtin bei Pantheon Macroeconomics, merkte an, dass die höhere Inflation die Konsumausgaben im Juni voraussichtlich nicht belasten wird, da Anzeichen für ein anziehendes Lohnwachstum bestehen.

Am Donnerstag stagnierte der Markt weitgehend, der Euro-Bund-Future fiel nur um 0,03 Prozent auf 130,49 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,56 Prozent blieb. Analystin Sophia Oertmann von der DZ Bank berichtete von einer erhöhten Risikofreude an den Kapitalmärkten, die durch eine Waffenruhe im Nahostkonflikt begünstigt wurde. Dies zeigte sich auch in einem verringerten Renditeabstand zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen, der mit 0,89 Prozentpunkten das niedrigste Niveau seit über vier Jahren erreichte. Positiv wurde auch die Planung des italienischen Schatzamtes aufgenommen, das für 2025 ein Bruttoemissionsvolumen unter dem des Vorjahres anstrebt.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen erholten sich am Donnerstag leicht, der Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 130,67 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,55 Prozent lag. Die Risikofreude der Investoren blieb bestehen, was sich in einem weiterhin niedrigen Ausfallrisiko für italienische Staatsanleihen widerspiegelte. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtete sich auch auf die US-Konjunkturdaten, insbesondere die Auftragseingänge der Industrie, die durch höhere Flugzeugbestellungen positiv beeinflusst wurden.

Am Freitag fiel der Euro-Bund-Future um 0,35 Prozent auf 130,11 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,59 Prozent. Die Inflationsdaten aus der Eurozone trugen zur Erhöhung der Renditen bei, während positive Nachrichten aus den USA und der Zollstreit zwischen den USA und China die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen weiter drückten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 130,2EUR auf Eurex (27. Juni 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.