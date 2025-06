Stimmrechtsänderungen bei flatexDEGIRO: Morgan Stanley und UBS im Fokus!

Die flatexDEGIRO AG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist unter der LEI-Nummer 529900IRBZTADXJB6757 registriert. In der Mitteilung wird auf die Veränderungen der Stimmrechtsanteile hingewiesen, die durch die Morgan Stanley und die UBS Group AG gemeldet wurden.

Am 26. Juni 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien und Instrumenten zustande kamen.

Morgan Stanley, mit Sitz in Wilmington, Delaware, hat am 20. Juni 2025 eine Schwellenberührung von 3,05 % der Stimmrechte erreicht, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, die einen Anteil von 2,9956 % auswies. Der Gesamtstimmrechtsanteil von Morgan Stanley setzt sich aus 3,05 % direkten Stimmrechten und 0,16 % aus Instrumenten zusammen, was insgesamt 3,21 % ergibt.

Auf der anderen Seite hat die UBS Group AG, mit Sitz in Zürich, am gleichen Datum einen Stimmrechtsanteil von 3,37 % erreicht, was ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zu vorherigen 2,31 % darstellt. Der Gesamtstimmrechtsanteil der UBS setzt sich aus 3,37 % direkten Stimmrechten und 0,18 % aus Instrumenten zusammen, was insgesamt 3,54 % ergibt.

Beide Unternehmen haben keine beherrschenden Anteile an anderen Unternehmen, die Stimmrechte an der flatexDEGIRO AG halten. Die Mitteilung enthält auch Details zu den einzelnen Stimmrechtsbeständen, einschließlich der ISIN DE000FTG1111, die die entsprechenden Anteile aufschlüsselt.

Die Stimmrechtsmitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass alle relevanten Informationen über die Eigentümerstruktur und die Stimmrechte eines Unternehmens transparent und zugänglich sind. Die flatexDEGIRO AG, als bedeutender Akteur im Bereich des Online-Brokering, bleibt somit im Fokus der Investoren und Marktbeobachter, insbesondere im Hinblick auf die Veränderungen in der Aktionärsstruktur und deren potenzielle Auswirkungen auf die Unternehmensführung.

Die vollständige Mitteilung und weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebsite sowie über die EQS News-Plattform zugänglich.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 23,32EUR auf Tradegate (27. Juni 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.