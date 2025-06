Knorr-Bremse-Aktien unter Druck: Analysten senken Erwartungen drastisch!

Die Aktien des Bremsenherstellers Knorr-Bremse stehen unter Druck, nachdem zwei Analysten, die Citigroup und JPMorgan, ihre Einschätzungen zurückgenommen haben. Am Freitag fiel der Kurs der Knorr-Bremse-Aktien auf der Handelsplattform Tradegate um über drei Prozent auf 82,25 Euro. Dies geschah, nachdem der Kurs am Donnerstag einen Erholungsversuch unternommen hatte, jedoch an der 21-Tage-Linie bei etwa 86 Euro scheiterte und letztlich nahezu unverändert schloss.

Beide Banken haben die Aktien von Knorr-Bremse auf "Neutral" herabgestuft. Die Citigroup setzte ein Kursziel von 92 Euro, während JPMorgan ein Ziel von 93 Euro angibt. Der JPMorgan-Analyst Akash Gupta sieht nach den Kursgewinnen von rund 20 Prozent im bisherigen Jahresverlauf im zweiten Halbjahr kaum noch Potenzial für weitere Kurssteigerungen. Er weist darauf hin, dass die Schwäche im US-Lkw-Markt und ungünstige Wechselkursentwicklungen sogar zu sinkenden Konsensschätzungen für das zweite Quartal führen könnten. Auch der Citi-Analyst Vivek Midha äußert Bedenken hinsichtlich der Margenziele, insbesondere aufgrund schwacher Daten aus dem US-Lkw-Markt.