Jeff Bezos' opulente Hochzeit in Venedig: Ein Fest der Superlative!

Jeff Bezos, der Gründer von Amazon und einer der reichsten Männer der Welt, feiert zusammen mit der ehemaligen TV-Moderatorin Lauren Sánchez ihre Hochzeit in Venedig. Die Zeremonie findet auf der Insel San Giorgio statt, umgeben von 200 handverlesenen Gästen, darunter zahlreiche Prominente wie Kim Kardashian, Bill Gates und Leonardo DiCaprio. Die Feierlichkeiten, die bis Sonntag andauern sollen, sind von strengen Sicherheitsvorkehrungen umgeben, um die Privatsphäre des Paares zu schützen.

Die Hochzeit, die als "Hochzeit des Jahres" bezeichnet wird, könnte bereits vor einigen Wochen in den USA heimlich vollzogen worden sein, was von Bezos' Umfeld jedoch nicht kommentiert wurde. Für beide ist es die zweite Ehe, und sie bringen insgesamt sieben Kinder aus früheren Beziehungen mit in die neue Verbindung. Die Feierlichkeiten begannen bereits am Donnerstagabend in der ehemaligen Klosterkirche Madonna dell'Orto, wo Bezos in einem Anzug ohne Krawatte und Sánchez in einem eleganten Kleid erschien.