USA greifen Iran an: Militärische Spannungen und neue Verhandlungen im Fokus

Inmitten dieser militärischen Spannungen kündigte US-Präsident Donald Trump neue Verhandlungen mit dem Iran über dessen Atomprogramm an. Details zu diesen Gesprächen sind jedoch noch unklar. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt gab an, dass momentan keine konkreten Pläne vorlägen. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi äußerte sich zurückhaltend zu den Verhandlungen und betonte, dass Iran seine nationalen Interessen evaluieren müsse, bevor er sich zu Gesprächen bereit erkläre.

Die jüngsten Angriffe der USA auf die iranische Uran-Anreicherungsanlage Fordo sind nach Angaben des US-Militärs planmäßig verlaufen. Generalstabschef Dan Caine erklärte, dass die eingesetzten bunkerbrechenden Bomben des Typs GBU-57 ihre Ziele präzise getroffen und wie vorgesehen funktioniert hätten. Insgesamt wurden 14 dieser Bomben abgeworfen, wobei neben Fordo auch die Atomanlage in Natans angegriffen wurde. Caine betonte, dass die Geheimdienste die Effektivität der Angriffe bewerten würden, nicht das Militär selbst.

Die US-Regierung strebt an, den Iran zu einem zivilen Atomprogramm ohne Uran-Anreicherung zu bewegen. Ein möglicher Anreiz für den Iran könnte ein milliardenschweres Investitionspaket in ein ziviles Atomprogramm sein, das auch die Aufhebung einiger Sanktionen und die Freigabe gesperrter Bankkonten umfasst. Diese Pläne werden von mehreren arabischen Ländern unterstützt, die an den Investitionen beteiligt sein sollen.

Die Europäische Union, vertreten durch die E3 (Deutschland, Frankreich und Großbritannien), sieht sich in einer starken Verhandlungsposition. Außenminister Johann Wadephul betonte, dass die Europäer den sogenannten Snapback-Mechanismus nutzen könnten, um frühere Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft zu setzen. Dies könnte als Druckmittel in den Verhandlungen dienen.

Die iranische Regierung hat die Schäden an ihren Atomanlagen nach den Angriffen als "erheblich" eingestuft. Während die CIA schätzt, dass der Wiederaufbau Jahre in Anspruch nehmen könnte, sieht ein Bericht des US-Militärgeheimdienstes DIA das iranische Atomprogramm lediglich um einige Monate zurückgeworfen.

Insgesamt bleibt die Situation angespannt, und die Aussichten auf eine diplomatische Lösung sind ungewiss, während sowohl militärische als auch wirtschaftliche Faktoren die Dynamik der Verhandlungen beeinflussen.

Uran wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 70,70USD auf COMEX (05. Februar 2025, 01:06 Uhr) gehandelt.