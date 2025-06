KRAVAG: Starkes Wachstum und Innovationen zum 75-jährigen Jubiläum!

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnet die KRAVAG-LOGISTIC einen Anstieg der gebuchten Bruttobeiträge auf 586 Millionen Euro, was einem Plus von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die KRAVAG-ALLGEMEINE steigert ihre Einnahmen um 14,8 Prozent auf 84 Millionen Euro. Diese positiven Entwicklungen sind das Ergebnis einer engen Partnerschaft mit Speditionen und Logistikunternehmen, die für die KRAVAG von zentraler Bedeutung ist.

Die KRAVAG-Gesellschaften zeigen bis Mai 2025 ein bemerkenswertes Wachstum von etwa 11 Prozent bei den Beitragseinnahmen, was die positive Entwicklung des Vorjahres fortsetzt. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds, geprägt von Inflation, konjunkturellen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen, behauptet der Spezialversicherer seine Marktposition. Klaus Endres, Vorstandsvorsitzender der KRAVAG, äußert sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und betont die Bedeutung individueller Risikosteuerung sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten und Präventionsmaßnahmen.

2025 ist ein besonderes Jahr für die KRAVAG, da das Unternehmen sein 75-jähriges Bestehen feiert. Gegründet von sieben Straßenverkehrsgenossenschaften in Hamburg, hat sich die KRAVAG zu einem führenden Logistikversicherer in Deutschland entwickelt. Die kontinuierliche Anpassung an die Marktanforderungen, wie die Gründung der KRAVAG-LOGISTIC im Jahr 1999, zeigt die Innovationskraft des Unternehmens.

Trotz hoher Schadenaufwendungen im Jahr 2024 konnte die KRAVAG-LOGISTIC ihre Combined Ratio auf 96,9 Prozent verbessern und ein positives Ergebnis von 22,3 Millionen Euro erzielen. Die KRAVAG-ALLGEMEINE steigerte ihre Bruttobeiträge um 11,2 Prozent auf 738,3 Millionen Euro, während die Schadenquote auf 89,2 Prozent sank.

Zudem hat die KRAVAG ein digitales Netzwerk zur Unterstützung von Elektro-Lkw entwickelt, das die Nutzung von Ladesäulen optimiert. Ein neues Beratungsangebot zur Nachhaltigkeit im gewerblichen Güterverkehr soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen helfen, nachhaltige Lösungen zu finden. Darüber hinaus kooperiert die KRAVAG mit dem Telematik-Spezialisten Samsara, um digitale Technologien zur Schadenprävention zu integrieren.

Insgesamt zeigt die KRAVAG, dass sie trotz Herausforderungen weiterhin auf Wachstumskurs ist und innovative Lösungen für die Transport- und Logistikbranche entwickelt, um ihre Kunden bestmöglich zu unterstützen.

