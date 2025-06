Gold vor gewaltigen Verwerfungen. Goldpreis zwischen Crash und neuer Rekordjagd

Im gestrigen Kommentar zu Silber wurde ein sich abzeichnender Favoritenwechsel im Edelmetallsektor thematisiert. Während Silber, Platin und auch Kupfer von der aktuellen Gemengelage profitieren und mitunter kapitale Rallyebewegungen auf die Beine stellen konnten, hat der Goldpreis Schwung und Dynamik eingebüßt. In puncto Konsolidierung ist bei Gold aber noch alles im grünen Bereich, dennoch mahnt die Entwicklung der Ölpreise zur Vorsicht.

Droht Gold ein ähnliches Schicksal, wie Brent Öl und WTI?

Die Entspannung im Nahost-Konflikt hat vor allem am Ölmarkt für massive Preisverwerfungen gesorgt. Prompt wurden die Risikoaufschläge von Brent Öl und WTI Öl genommen. Es entwickelten sich kapitale Abverkäufe. Die Ölpreise gerieten massiv unter die Räder und stehen womöglich vor weiteren Preisrückgängen.

Die Entspannung im Nahost-Konflikt und auch die sich abzeichnende Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China lassen Anleger und Investoren wieder mutiger werden. Sichere Häfen, wie Gold, treten da temporär in den Hintergrund. Stattdessen fließt das Kapital in die Aktienmärkte. Die kräftigen Zugewinne von Dax, S&P 500 und Nasdag 100 passen da ins Bild. Wie stark der Optimismus bereits wieder um sich greift, zeigt sich nicht zuletzt an haussierenden Tech-Aktien, allen voran Nvidia. Doch sowohl die Entspannung im Nahost-Konflikt als auch die vermeintliche Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sind fragile Gebilde. Jederzeit können diese einstürzen und die Stimmung wieder kippen. Unterstützung kommt für den Goldpreis zudem von anderer Seite.

US-Dollar und Anleiherenditen stützen Gold

Preisen Anleihemarkt und Devisenmarkt bereits eine Zinssenkung durch die Fed im Juli und damit noch vor deren Sommerpause ein? Die aktuellen Entwicklungen lassen diese Vermutung zu. Hierzu ein Blick auf die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen und den US-Dollar-Index. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen haben sich zuletzt wieder unter die Marke von 4,3 Prozent orientiert. Nächster Halt könnte der Bereich von 4,1 Prozent sein. Der US-Dollar-Index erlitt hinsichtlich seines Bodenbildungsversuchs, den er zuletzt im Bereich von 98 / 99 Punkte unternahm, einen schweren Rückschlag. Zuletzt tauchte der US-Dollar-Index in Richtung 97 Punkte ab. Sinkende Anleiherenditen und ein schwächelnden US-Dollar stützen den Goldpreis.

Physisch besicherte Gold-ETFs im Fokus

Physisch besicherte Gold-ETFs erfreuen sich unverändert großer Beliebtheit. So verzeichnete der SPDR Gold Shares, seines Zeichens der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF, auch zuletzt eine robuste Bestandsentwicklung. Von einem Aderlass oder von einer Flucht aus dem sicheren Hafen ist noch nicht viel zu sehen. Dennoch muss man die weiteren Entwicklungen genau verfolgen. Die Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETFs ist ein guter Indikator, wie es um die Stimmung im Goldsektor bestellt ist.

Zusammengefasst - Bullisches Szenario für Goldpreis intakt

Die Konsolidierung mag dem einen oder anderen bereits die Schweißperlen auf die Stirn treiben, doch bislang ist es eben nicht mehr als eine Konsolidierung. Und sie könnte sich noch über Wochen hinziehen. Konsolidierungen bergen zwar immer das Risiko einer oberen Trendwende, sie sind aber auch gleichzeitig eine Chance, die Basis für einen neuen Preisschub zu bilden. Solange Gold oberhalb von 2.950 US-Dollar notiert, ist das bullische Szenario mit einem übergeordneten Kursziel von 4.000 US-Dollar intakt. Die Konsolidierung des Goldpreises wirkt auch in den Produzentensektor hinein. So kamen zuletzt Barrick Mining, Newmont, Agnico Eagle Mines und Kinross Gold zurück. Das könnte auf lange Sicht Chancen offerieren. Ruppige Preisbewegungen bei Gold sind zukünftig natürlich nicht auszuschließen, aber noch ist das übergeordnete Bild überaus stimmig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

