'Häfen gehen nicht nur die Küstenländer etwas an'

HAMBURG/KIEL (dpa-AFX) - Der neue Koordinator der Bundesregierung für die Maritime Wirtschaft und den Tourismus, Christoph Ploß, will zur Finanzierung der deutschen Häfen mehr Bundesmittel lockermachen. "Der Bund sollte hier den Ländern stärker unter die Arme greifen", sagte der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete in einem Interview der "Welt am Sonntag". Zahlen könne er nicht nennen. Aber es sei klar: "Die Häfen gehen nicht nur die norddeutschen Küstenländer etwas an."

Ploß: Hafenpolitik sollte als nationale Aufgabe verstanden werden