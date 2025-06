Aktivisten beschmieren Tesla-Autohaus an Musks Geburtstag

BERLIN (dpa-AFX) - Am Geburtstag von Elon Musk haben Aktivisten mit einer Farbattacke auf einen Verkaufsladen des US-Elektroautobauers Tesla in Berlin gegen den Firmenchef protestiert. Auf der Glasscheibe des Tesla Centers in Reinickendorf war in Pink zu lesen: "Musk must fall" ("Musk muss fallen") und "Take down Tesla" ("Bring Tesla zu Fall"). Die Aktivisten brachten nach eigenen Angaben auch Plakate mit der Aufschrift "Gegen die Zerstörung von Klima und Demokratie!" an.

Die Polizei teilte mit, es sei Strafanzeige von Amts wegen erstattet worden. Die Kritiker von Tech-Milliardär Musk nennen sich das Widerstands-Kollektiv. Die Gruppe wurde als eines von zwei Nachfolgeprojekten aus der Letzten Generation, einer Gruppe von Umweltaktivisten, gegründet. Aktivisten hatten zu einem weltweiten Protesttag gegen Musk aufgerufen.