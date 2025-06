TOP CONSULTANT / Berndtson HR Consulting mit Beratersiegel für den Mittelstand ausgezeichnet / Beim Wettbewerb TOP CONSULTANT werden die besten Mittelstandsberater von Christian Wulf vor Ort gekürt (FOTO)

Mainz / Frankfurt am Main (ots) - Dem Mittelstand auf Augenhöhe begegnen und

seine speziellen Bedürfnisse kennen: Damit hat Berndtson HR Consulting überzeugt

und darf deshalb ab sofort das TOP CONSULTANT-Siegel der besten Berater für den

Mittelstand tragen. Der ehemalige Bundespräsident und Ministerpräsident

Christian Wulff gratulierte Berndtson HR Consulting zu der Auszeichnung auf der

Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am Freitag, 27.

Juni, in Mainz. Wulff begleitet den Beratervergleich als Mentor. Die

Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) hatte im

Vorfeld im Auftrag von compamedia die besten Mittelstandsberater ermittelt.



Basis von TOP CONSULTANT ist eine wissenschaftliche Kundenbefragung: Berndtson

HR Consulting nannte der WGMB mittelständische Referenzkunden, die in der Folge

von der WGMB befragt wurden. Die Wissenschaftler interessierte, wie zufrieden

die Referenzkunden mit der Beratung waren und auch, ob sie Berndtson HR

Consulting weiterempfehlen würden (weitere Informationen zu den Prüfkriterien

unter http://www.top-consultant.de/pruefkriterien ). 138 Beratungsunternehmen

hatten sich in dieser Runde um das TOP CONSULTANT-Siegel beworben. 111 bestanden

das Auswahlverfahren und dürfen ab sofort das Siegel tragen. Berndtson HR

Consulting überzeugte im Beraterwettbewerb und gehört zu den Preisträgern. Seit

der Gründung des Unternehmens im Jahr 2020 haben sich die Frankfurter Berater

vor allem mit ihrer Expertise im Bereich Change Management, Transformation und

Optimierung von HR entlang des gesamten employee life cycles einen Namen

gemacht. Die Managementberatung unterstützt Unternehmen bei HR-bezogenen

Strategie- und Transformationsprojekten. Besonders mittelständische Firmen

profitieren von einer pragmatischen Vorgehensweise, die schnelle und nachhaltige

Resultate ermöglicht. Erprobte Konzepte werden für jede Organisation individuell

angepasst, sodass die jeweiligen Besonderheiten berücksichtigt werden. Die

schnelle Umsetzung und die Orientierung an den tatsächlichen Anforderungen der

Klienten sorgen dafür, dass die erarbeiteten Maßnahmen dauerhaft wirken und die

Handlungsfähigkeit der Personalabteilungen gestärkt wird. Im Beratungsalltag

profitieren Klienten von einer Zusammenarbeit, die auf individueller Analyse und

der Kombination verschiedener Kompetenzen basiert.



Tobias Kühr, Gründer und Geschäftsführer, beschreibt diesen Ansatz so: "Die

beste Beratungsleistung entsteht durch die Kombination von Theorie, Beratungs-

und praktischer Linienerfahrung. Nach diesem Motto besetzen wir unsere Teams, um

den größtmöglichen Mehrwert für unsere Klienten zu schaffen. Wir leben Beratung

pragmatisch und setzen auf die individuelle Expertise jedes Einzelnen."



Ein ausführliches Porträt über Berndtson HR Consulting findet sich auf der

Onlineseite des Wettbewerbs: http://www.top-consultant.de .



Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule

Bonn-Rhein-Sieg, leitet zusammen mit Bianka Knoblach die WGMB. Sie entscheiden

darüber, wer mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet wird. Und sie schauen

dabei genau hin: "Wir haben eine wissenschaftliche Methodik entwickelt, die auf

einer Kundenbefragung basiert. Die Berater haben da wenig Möglichkeiten, sich zu

verstellen", sagt Professor Fink anlässlich der Preisverleihung. Er ergänzt:

"Ein Berater, der sich bei TOP CONSULTANT beteiligt, sollte davon ausgehen, dass

wir in die Tiefe gehen, wenn wir mit seinen Kunden über seine Leistung

sprechen."



Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT



Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist

eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld

des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus

Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der

Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr.

Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule

Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche

Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP

CONSULTANT ist der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Medienpartner ist

das manager magazin.



