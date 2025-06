BSW mobilisiert gegen Rüstungsausgaben

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht will gegen die erhöhten Militärausgaben mobilisieren und setzt dabei auch auf Gleichgesinnte in der SPD. "Das BSW kämpft dafür, dass der Aufrüstungswahn gestoppt wird und Deutschland sich wie Spanien den 5-Prozent-Verpflichtungen der Nato verweigert", heißt es in einem Sechs-Punkte-Papier des Präsidiums für eine BSW-Klausurtagung in Berlin. "Wir unterstützen das Manifest der SPD-Politiker um Rolf Mützenich. Deutschland braucht wieder eine starke Friedensbewegung."

Das BSW hatte mit 4,981 Prozent im Februar knapp den Einzug in den Bundestag verfehlt. In jüngsten Umfragen liegt sie bundesweit zwischen 3 und 4,5 Prozent. Nun hofft das BSW auf die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen im Herbst und auf die acht Kommunal- und Landtagswahlen 2026.