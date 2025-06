Selenskyj verleiht Polens Präsident Duda Orden der Freiheit

WARSCHAU/KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen polnischen Kollegen Andrzej Duda bei dessen Abschiedsbesuch in Kiew mit dem Orden der Freiheit ausgezeichnet. Gewürdigt werden damit Dudas "bedeutende persönliche Verdienste" zur Stärkung der polnisch-ukrainischen Zusammenarbeit und der Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, hieß es in einem Erlass der Präsidialverwaltung in Kiew.

"Andrzej stand seit den ersten Tages des Kriegs an der Seite der Ukraine - immer Seite an Seite, ein zuverlässiger und ein wahrer Freund", schrieb Selenskyj auf X über sein Treffen mit Duda. Sie sprachen demnach über die Beziehungen ihrer Länder, die Sicherheitslage in der Region und mögliche Entscheidungen auf EU-Ebene und in Abstimmung mit Nato-Partnern.