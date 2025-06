Waffenexportstopp für Israels Einsatz in Gaza

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts zahlreicher Toter bei Essensverteilungen im Gazastreifen verlangt die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner einen Exportstopp von Waffen an Israel für den Einsatz in dem Gebiet. "Der Verstoß gegen internationale Verpflichtungen ist in diesem Fall so eklatant, dass endlich auch der Bundesregierung klar sein muss: Es dürfen keine deutschen Waffen mehr geliefert werden, die in Gaza eingesetzt werden können - denn es besteht das Risiko, dass damit Völkerrechtsbruch begangen wird", sagte Brantner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Schwere Vorwürfe gegen Israel stehen im Raum