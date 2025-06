KORREKTUR Quo vadis Venedig? So lief die Bezos-Hochzeit in der Lagunenstadt (In einer früheren Version des Artikels hieß es im ersten Satz "Drei Tage lang.." es muss jedoch "Mehrere Tage lang" heißen; ein fehlender Buchstabe im 2. Absatz wurde ergänzt: "luxuriösen Pyjamas". Die Protestgruppe "No place for Bezos", muss "No …