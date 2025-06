Die Trump Show: Sommertheater durch Trump vorprogrammiert!

Der US-Präsident Trump sorgte durch die Bombardierung der Atomanlagen erst für Aufregung und Empörung, dann nach dem Waffenstilland aber auch für viel Lob unter den westlichen Verbündeten. Es ist aber noch nicht ganz klar, ob die Atomanlagen im Iran wirklich vollkommen zerstört sind. Auch beim NATO-Gipfel in Brüssel konnte er sich mir seinen Forderungen durchsetzen. Nun kommen die wichtigen Zollverhandlungen mit der EU. Trump wird auch in den nächsten Monaten für Sommertheater sorgen. Ein Gespräch mit Putin Istanbul ist nicht ausgeschlossen, muss aber gut vorbereitet werden. Die Anleger bleiben trotz zunehmender Verschuldungsrisiken bisher gelassen. Sogar neue Höchststände sind demnächst möglich.

Auch die Börsen in Osteuropa machen weiterhin viel Freude wobei 5 Börsen aus Osteruropa sogar den DAX outperformen konnten. So konnte der UTX-Index für Aktien aus der Ukraine seit Jahresbeginn um 64%, der SBI-Index von Slowenien um 32%, der PTX-Index für Aktien aus Polen um 31%, der CTX-Index für Aktien aus Tschechien um 24% und der HTX-Index für Aktien aus Ungarn mit +23% seit Jahresbeginn zulegen, die alle den DAX mit einem Plus von 20% in Euro klar outperformen konnten. Aber auch der SETX-Index für Aktien aus Südosteuropa konnte sein Jahresbeginn mit einem Plus von 23% den DAX knapp outperformen ebenso wie der CECE-Index mit Polen, Ungarn und Tschechien im Boot mit einem Plus von 27%. Mit Bulgarien wird im nächsten Jahr ein neues Land aus Osteuropa den Euroraum betreten.

Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Georgien und Kasachstan. Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 252 aber nun auch im neuen BRICS-TV, Folge 2 unter www.YouTube.com.

Ist der Irankrieg jetzt wirklich vorbei…

Trump sorgte mit der Bombardierung der Atomanalagen im Iran erst für große Aufregung und einige glaubte schon, der 3. Weltkrieg sei nicht mehr weit. Dies hätte auch passieren können, wenn sich China und Russland militärisch eingemischt hätten. Aber da der Iran nur symbolisch mit dem Raketenbeschuss von 2 US-Stützpunkten im arabischen Raum reagierte und zu einem Waffenstillstand schnell bereit war, endete der ursprünglich von Israel einseitig begonnene, völkerrechtswidrige Angriffskrieg schon nach 12 Tagen. Der Brentölpreis stieg erst stark auf 76 USD/Barrel an, brach nun aber wieder auf 67 USD/Barrel ein. Zum Glück wurde die Straße von Hormus nicht vom Iran gesperrt, sonst wäre der Ölpreis explodiert.