Desert Gold sorgt mit neuem Projekt für Aufsehen!

Dass man sich bei Desert Gold nicht darauf ausruhen möchte, zeigt die neue Akquisition in der Elfenbeinküste, die es in sich haben könnte.

Am 23. Juni vermeldete man die Optionsvereinbarung, welche ich im Folgenden zusammenfassen möchte.

Desert Gold Ventures Inc. hat mit Flower Holdings SARLU eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von 90 % am Goldprojekt Tiegba in der Elfenbeinküste unterzeichnet. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für Desert Gold auf dem Weg zu einem breiter aufgestellten Goldexplorer in Westafrika.



TIEGBA PROJEKT - HIGHLIGHTS:

Standort: Elfenbeinküste – politisch stabil, investorenfreundlich, gute Infrastruktur.

Projektfläche: 297 km2 im hochgradigen Birimian-Goldgürtel, bislang kaum erkundet (unter 20 %).

Potenzial: Nähe zu großen Goldvorkommen wie Agbaou, Bonikro, Yaoure.

Goldanomalie: 4,2 km lang, 2,1 km breit mit Werten über 0,9 g/t Gold.

Besonderheit: Noch keine Bohrungen, aber starke Oberflächenwerte.

Geplante Arbeiten: Geophysikalische Messungen, Bodenproben, Kartierungen, Schürfgräben zur schnellen Zieldefinition für Bohrungen.



Wesentliche Vertragsbedingungen:

Desert Gold zahlt 450.000 USD , davon 150.000 USD sofort , der Rest in zwei Raten.

Zusätzlich gibt es 1,5 Mio. Aktien in drei gleichen Tranchen (gesetzliche Haltefristen).

Nach Zahlung aller Beträge erhält Desert Gold 90 % der Lizenz , Flower behält 10 % , die bis zur Machbarkeitsstudie ohne Kosten weiterlaufen.

Flower erhält zudem eine 1 % NSR-Lizenzabgabe .

Desert Gold sichert sich ein Vorkaufsrecht auf NSR und die restliche 10 %-Beteiligung.





Quelle: Lizenz erworben Adobe Stock #126272490 pkproject - bearbeitet

Projektlage & Geologie:

Lage: 188 km westlich von Abidjan, im wenig erkundeten Tehini-Gürtel (Teil des Birimian-Terrans).

In der Umgebung befinden sich große Minen in Burkina Faso (z. B. Hounde mit 5,2 Mio. Unzen Gold und Mana mit 2,3 Mio. Unzen Gold).

Geologie: Ähnlich wie bei Bonikro-Agbaou – günstige Gesteine und Strukturen für Goldmineralisierung.

Frühere Daten (Newcrest Mining) zeigen eine starke Bodenanomalie, die mit der regionalen Tehini-Scherzone verläuft.



Erste Ergebnisse & Pläne:

Eine Geländeinspektion im März 2025 bestätigte vielversprechende Goldanomalien.

Geplante Schritte: Erweiterung der Bodenraster, geophysikalische Untersuchungen, geologische Kartierungen, Schürfgräben – Ziel ist ein erstes Bohrprogramm.



Quelle: Desert Gold





Update zum SMSZ-Projekt:

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) des bestehenden SMSZ-Projekts befindet sich in der Finalphase. Erste Ergebnisse sollen in Kürze veröffentlicht werden.



Jared Scharf, CEO von Desert Gold, erklärte: „Der Abschluss der Optionsvereinbarung für Tiegba ist ein wichtiger Meilenstein für die Diversifizierung des Unternehmens zu einem regionalen Akteur in Westafrika. Im Frühjahr hat unser technisches Team ein Dutzend Projekte in der Region mit einer Fläche von über 1.000 Quadratkilometern evaluiert. Tiegba hat alle Kriterien erfüllt. Wir freuen uns darauf, die offensichtlichen und vielversprechenden Goldvorkommen auf dem Grundstück schnell zu bohrreifen Zielen weiterzuentwickeln.“

Hier die HIGHLIGHTS von DESERT GOLD VENTURES (TSX-V: DAU / WKN: A14X09)

✅ Rund 45% aller Aktien sind lt. Angaben des Unternehmens in Händen von Management / Insidern und dem engsten Kreis. Ein starker Vertrauensbeweis!

✅ Mit der geplanten Akquisition in der Elfenbeinküste wird das Unternehmen zu einem regionalen Akteur in Westafrika

✅ Eine PEA (Preliminary Economic Assessment) befindet sich in der finalen Phase

✅ Aktuelle sehr niedrige Bewertung von unter 15 USD/oz Gold, während Übernahmen in diesem Goldgebiet seit dem Jahr 2012 bei im Schnitt mit 73 USD/oz stattgefunden haben

✅ Minenlegende Ross Beaty hält rund 3% aller Aktien, Merk Investments (große und renommierte Fondsgesellschaft auf Kalifornien) hält rund 7% aller Aktien

✅ Zu den Projektnachbarn zählen u.a. Barrick Gold, Endeavour Mining, B2 Gold, und Allied Gold Corp.

✅ Mit einer riesigen Fläche von 440 qkm hält man das größte Landpaket in der sog. "Senegal Mali Shear Zone (SMSZ), welches noch nicht von einem Major kontrolliert wird





Analystenbewertung durch GBC AG (24. Juni 2025)

GBC AG bewertet Desert Gold mit einem Kauf-Rating, unterstreicht die Expansion mit dem Erwerb des Projekts in der Elfenbeinküste. Man sieht hohes Wachstumspotenzial, starke Goldpreise und Chancen auf kurzfristigen Produktionsstart.

🔹 Der Tiegba‑Deal könnte Desert Gold zu einem bedeutenderen Westafrika‑Akteur machen – vom Fokus auf Mali hin zu einer regionaleren Präsenz.

🔹 Die GBC-Studie signalisiert steigendes Anlegerinteresse und eine möglichen Kursauftrieb, besonders wenn die ersten Explorationsergebnisse veröffentlicht werden.



1. Das neue Projekt in der Elfenbeinküste (Tiegba-Projekt)

Strategisch sinnvoll: Diversifikation vom Mali‑Fokus in eine stabile, explorationsfreundliche Jurisdiktion.

Tiegba weist eine große, bislang unerkundete Goldanomalie (4 × 2 km) auf – geologisch vergleichbar mit dem SMSZ-Projekt in Mali.

Damit kann das bestehende Team sofort loslegen – kein großer Lernprozess nötig

2. Zeitplan & Finanzierung

Drill-ready: Demnächst: Bodenkartierung, Trenching, Geophysik für rund 100.000 USD in ca. 2 Monaten.

Erste Bohrungen: ca. 3.000 m AC/RC-Drilling mit ca. 200.000 USD Budget.

Finanzierung über Ausübung ausstehender Warrants (0,08 CAD), deckt Exploration in Mali und der Elfenbeinküste.

3. Logistik & Team

Betrieb in Mali und Elfenbeinküste effizient: Kurze Wege, identische juristische und kulturelle Rahmenbedingung; erfahrenes, grenzübergreifendes Team.

4. Goldpreis & PEA

Hohe Goldpreise steigern NPV/IRR der geplanten Small-Mine in Mali (PEA steht kurz vor Veröffentlichung).

Volatil steigende Goldpreise machen Explorationsprojekte attraktiver; mehr Ressourcen im Boden = höherer Unternehmenswert.

5. M&A-Potenzial

Mit zwei starken Länderrisiko-Positionen in Westafrika wird Desert Gold attraktiver für Erwerber – Allianz potenziell mit Allied Gold (Tiegba) oder Majors in Mali.

6. Fahrplan bis 2026

Zweite Jahreshälfte 2025: Kapital beschaffen und für den Bau der Small‑Mine in Mali vorbereiten (Geschätzte Bauzeit nur 3–4 Monate nach Finanzierung).

Parallel: Bohrprogramm und Auswertung erster Anomalien – Fokus auf SMSZ-Bohrpause bis Ende der Regenzeit (Oktober).

Aufbau von drill‑ready Targets auf dem Tiegba Projekt

FAZIT

Hohes Potential dank neuem strategischem Expansionsschritt, geplanter PEA, solider Finanzierung und einem hohen Goldpreis.

Tiegba‑ und SMSZ‑Projekte in Kombination verbessern das Profil deutlich.

Kursziel von 0,311 USD signalisiert signifikantes Kurspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs.

MAJORS WIE BARRICK, B2 GOLD UND ENDEAVOUR MINING IN DIREKTER NACHBARSCHAFT



Die Nachbarschaft rund um die Liegenschaft von Desert Gold in Mali liest sich wie ein Who-is-Who der Branche und kann sich damit mehr als sehen lassen. Zahlreiche Vorkommen und bereits aktive Goldminen befinden sich in nahezu direkter Schlagdistanz. Darunter z.B: Loulo (Barrick Gold) mit 9,8 Mio. Unzen Gold, Fekola (B2 Gold) mit 7,6 Mio. Unzen Gold oder Sadiola (Allied Gold) mit 7,3 Mio. Unzen Gold.

Quelle: Desert Gold Ventures

Während die angrenzenden Firmen wie Barrick Gold (Market Cap: 39,77 Milliarden CAD), B2 Gold (Market Cap: 4,61 Milliarden CAD) und Allied Gold (Market Cap: 1,1 Milliarden. CAD) bereits ordentliche Bewertungen haben, kommt DESERT GOLD VENTURES gerade mal auf einen Börsenwert von 21 Mio. CAD.

Weitere Informationen über Desert Gold Ventures finden Sie auf der Website: www.desertgold.ca

Quellenangaben (falls nicht bereits oben im Text genannt):

- Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -

Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de

Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Desert Gold Ventures.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.