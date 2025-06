Rivian-Technik für den ID.1: Volkswagen erhöht seine Beteiligung

Nach zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit einem Bruttogewinn steht nun die zweite Milliardenzahlung an. Der von Amazon unterstützte US-Hersteller könnte durch das frische Kapital in der Lage sein, die Produktion eines neuen, günstigeren Modells anzukurbeln.

Am Montag werden die Wolfsurger die zweite Tranche eines Direktinvestments in den US-Autobauer Rivian zahlen. Im vergangenen Jahr hatten Rivian und Volkswagen vereinbart, dass der deutsche Autoriese bis zu 5,8 Milliarden US-Dollar in das Start-Up investiert. Der Zeitplan hängt von bestimmten Meilensteinen ab.

Im Gegenzug für die Geldspritzen erhalten die Wolfsburger Zugang zur fortschrittlichen Elektronik-Architektur von Rivian. um die eigenen Software-Probleme zu lösen, die in der Vergangenheit wiederholt für Verzögerungen bei Modellstarts gesorgt haben. Rivian hat eine Technik entwickelt, die die Auto-Elektronik in verschiedene Zonen einteilt und so mit deutlich weniger Steuergeräten auskommt.

Neben den Direktinvestitionen in Rivian fließen 2,3 Milliarden Dollar in das Joint Venture "Rivian Volkswagen Technologies". Hier wird an einer neuen Elektronik-Architektur und Software für Elektroautos gearbeitet, die sowohl von Volkswagen als auch von Rivian genutzt werden soll.

Der erste VW, der die neue Technologie nutzen wird, ist der Elektro-Kleinwagen ID.1, der voraussichtlich 2027 auf den Markt kommen soll. Der geplante Kaufpreis für den ID.1 liegt bei 20.000 Euro, was durch die Nutzung der Rivian-Technologie möglich werden soll.

Nach dem ID.1 sollen auch Modelle von Audi, Porsche und anderen Marken von Volkswagen die neue Technologie übernehmen. Selbst die neue US-Marke Scout wird 2027 mit Rivian-Technik auf den Markt kommen, während in China eine Zusammenarbeit mit dem Hersteller XPeng geplant ist.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





