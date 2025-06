Älteres Alter des Vaters mit höherem Fehlgeburtsrisiko und niedrigeren Lebendgeburtenraten bei IVF-Zyklen mit Spendereiern verbunden

Paris (ots/PRNewswire) - 41st Annual Meeting of the European Society of Human

Reproduction and Embryology (ESHRE) vorgestellt wurde, zeigt, dass IVF-Zyklen

mit männlichen Partnern über 45 Jahren ein deutlich erhöhtes Risiko für

Fehlgeburten und niedrigere Lebendgeburtenraten aufweisen - selbst wenn junge

Spendereier verwendet werden.



Durch die Isolierung des väterlichen Alters von den weiblichen

Reproduktionsfaktoren durch die ausschließliche Verwendung von Spendereiern

junger Frauen liefert die Studie einen soliden Beweis dafür, dass das männliche

Alter eine entscheidende Rolle für den Reproduktionserfolg spielt, und stellt

die gängige Annahme in Frage, dass das Alter der Spermien nach der Befruchtung

nur noch wenig Einfluss hat.





Die retrospektive Studie analysierte 1.712 erste Eizellspendezyklen, die

zwischen 2019 und 2023 in sechs IVF-Zentren in Italien und Spanien durchgeführt

wurden. In allen Zyklen wurden frische Spendereizellen und eingefrorene Spermien

der männlichen Partner verwendet, wobei nur der erste Blastozystentransfer

einbezogen wurde. Die weiblichen Empfänger hatten ein Durchschnittsalter von

43,3 Jahren.



Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: Männer im Alter von 45 Jahren

oder jünger (n=1,066) und Männer über 45 (n=646). Während die Befruchtungsraten

und die Entwicklung der Embryonen zwischen den Gruppen vergleichbar waren,

traten bei den klinischen Ergebnissen erhebliche Unterschiede auf.



Die Fehlgeburtenrate war bei Paaren, bei denen der männliche Partner über 45

Jahre alt war, mit 23,8 % deutlich höher als bei der jüngeren Altersgruppe der

Väter mit 16,3 %. Auch die Zahl der Lebendgeburten war in der Altersgruppe der

älteren Väter deutlich niedriger: 35,1 % gegenüber 41 % bei Männern im Alter von

45 Jahren oder jünger.



Dr. Maria Cristina Guglielmo, Embryologin bei Eugin Italy, sagte zu den

Ergebnissen: "Traditionell steht das Alter der Mutter im Mittelpunkt der

Reproduktionsmedizin, aber unsere Ergebnisse zeigen, dass auch das Alter des

männlichen Partners eine entscheidende und unabhängige Rolle spielt. Selbst bei

der Verwendung von Eizellen junger, gesunder Spenderinnen und dem Transfer nur

eines einzigen, qualitativ hochwertigen Embryos haben wir bei Männern über 45

Jahren schlechtere Ergebnisse beobachtet."



Sie betonte auch, wie wichtig es ist, zu untersuchen, wie sich das Alter des

Vaters auf die Gesundheit der Nachkommen auswirkt. "Es gibt immer mehr Belege

dafür, dass ein fortgeschrittenes Alter des Vaters mit einem erhöhten Risiko für

neurologische Entwicklungsstörungen bei Kindern verbunden ist. In unserer

künftigen Arbeit werden wir die langfristigen Gesundheits- und

Entwicklungsergebnisse von Kindern untersuchen, die mit Hilfe von

Spendereizyklen mit älteren Vätern gezeugt wurden, bei denen die mütterlichen

Faktoren minimiert sind, um die väterlichen Auswirkungen deutlicher zu

isolieren."



Die Zusammenfassung der Studie wird heute in Human Reproduction veröffentlicht,

einer der weltweit führenden Fachzeitschriften für Reproduktionsmedizin.



