KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Wehrpflicht-Beschluss der SPD:

"Wenige andere Themen bewegen eine Gesellschaft so sehr wie Fragen von Krieg und Frieden. Fragen von Eltern, ob ihre Kinder eines Tages Dienst an der Waffe leisten müssen. Fragen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, welche Möglichkeiten sich ihnen bei einer Militärlaufbahn bieten - und welche Risiken damit einhergehen. Die Debatte sollte daher immer vor diesem Hintergrund geführt werden - und nicht allein mit Blick auf die nackten Zahlen der Bundeswehr-Personallücken. Die sind allerdings so groß, dass man wohl nicht um zusätzliche verpflichtende Elemente herumkommen wird im neuen Wehrdienst."/yyzz/DP/he