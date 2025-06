Bau von neuer S-Bahn-Linie beginnt offiziell

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine neue S-Bahnlinie soll künftig von Hanau über Maintal nach Frankfurt führen - also nördlich des Mains. Der Spatenstich für die Nordmainische S-Bahn findet am Montag statt. Gebaut werden zwei neue Gleise entlang der bestehenden Bahnstrecke. Es entstehen zudem zwei Stationen und ein neuer Tunnelabschnitt.

Zwei neue Stationen geplant



Geplant sind 20 Kilometer neue Gleise, die an den Frankfurter S-Bahn-Tunnel angeschlossen werden sollen. Dazu entsteht auf etwa 1,4 Kilometern Länge der neue Tunnel mit zwei eingleisigen Röhren zwischen der Station Konstablerwache und Frankfurt (Main) Ost. Die zwei neuen Stationen heißen Frankfurt-Ost (tief) und Frankfurt-Fechenheim.

Die Kosten dürften letzten Angaben zufolge mehr als zwei Milliarden Euro betragen, die Fertigstellung ist nach bisherigen Informationen für Anfang der 2030er Jahre anvisiert. Erste Bauarbeiten haben zur Vorbereitung bereits begonnen, so wurde in Hanau eine Brücke abgerissen und durch eine neue ersetzt. Bereits im Mai 2023 war eine neue Eisenbahnüberführung in Hanau in Betrieb genommen worden./isa/DP/zb