Huawei und Industriepartner erzielen Einigung über mobile KI-Grundlagennetzwerke und treiben die Monetarisierung von 5G-A-Erfahrungen voran

Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf dem von Huawei im Rahmen des Mobile World

Congress (MWC) Shanghai 2025 veranstalteten Mobile AI Summit kamen Betreiber,

Partner aus dem KI-Ökosystem, Wissenschaftler und Industriepartner zusammen, um

Trends in der mobilen KI-Branche zu diskutieren. Dabei wurden zwei wichtige

Übereinkünfte zur zukünftigen Entwicklung der mobilen KI erzielt: Die

Verbesserung des 5G-A-Uplink-Erlebnisses ist entscheidend für die Entwicklung

der mobilen KI, und die Synergie zwischen Netzwerk und Diensten ist für die

Monetarisierung des mobilen KI-Erlebnisses unerlässlich. Die Teilnehmer waren

auch Zeugen der Einweihung des GSMA Foundry-Projekts: "Mobile Network for

Thriving AI", das signalisiert, dass die Betreiber in die Monetarisierung von

Erfahrungen einsteigen und mit dem Aufbau eines erfahrungsorientierten Netzwerks

für mobile KI beginnen.



Mobile KI-Ökosystem-Synergie für eine florierende mobile KI-Branche







Association (CCSA): "Die Integration von 5G-A und KI ist eine der wichtigsten

Richtungen für die Weiterentwicklung von Kommunikationsnetzen. Die Bemühungen

sollten sich auf die Festlegung von Standards, den Aufbau einer intelligenten

Netzwerkintegration und die Förderung der gemeinsamen Entwicklung durch

Ökosysteme konzentrieren, um die Zukunft der mobilen KI voranzutreiben."



Während des Gipfels diskutierten Branchenpioniere von Rokid, MiniMax und Unitree

Robotics, wie KI-Dienstleister sich im differenzierten Wettbewerb einen

Vorsprung verschaffen und neue Marktchancen schnell nutzen können. KI-Agenten

erweitern die Erfahrungen von Touchscreen-Interaktionen auf multimodale

Interaktionen wie Sprache, Video und räumliche Datenverarbeitung. Darüber hinaus

erreicht die KI höhere audiovisuelle Bitraten und Modellgenauigkeit und nutzt

5G-A-Netze, um die Latenzzeit bei Interaktionen zu verringern und so eine

effizientere Servicebereitstellung zu ermöglichen. Dies ist von entscheidender

Bedeutung für die Bereitstellung nahtloser neuer Dienste, beispielsweise solche

mit Echtzeit-Interaktionen und hochwertigen KI-Videotelefonaten, die eine

Uplink-Geschwindigkeit von mindestens 20 Mbit/s erfordern.



Eine Reihe von Referenten, darunter Zhi-Quan Luo, ausländisches Mitglied der

Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften und Fellow des IEEE, Vertreter

von Netzbetreibern und Vertreter von Ookla, berichteten über ihre Erfahrungen

mit KI in der Netzwerkoptimierung sowie über ihre strategischen Pläne für die

umfassende Einführung von KI-Technologien. KI verändert sowohl die

Mobilfunknetze als auch die gesamte Mobilfunkbranche. Dies unterstützt Betreiber Seite 1 von 2 Seite 2 ►





