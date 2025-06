DAX über 24.000 Punkten – Optimismus im Zollstreit

Eine Fortsetzung der Rally wäre sicherlich für viele Anleger eine Überraschung, denn eigentlich befindet sich der Markt in einer saisonal schwachen Zeit, in der man eine Abkühlung der Kurse erwarten könnte.

Noch überwiegt die Hoffnung, dass die von Trump Anfang April verhängten und später aufgeschobenen reziproken Zölle zum Ablauf der Frist in gut zwei Wochen nicht eingeführt werden. Alles andere wäre ziemlich ernüchternd für die zuletzt so optimistischen Käufer am deutschen Aktienmarkt.