Soremi SA ist im Besitz und unter der Kontrolle von Soremi Investments Ltd. („ SIL "), einer auf den BVI registrierten Gesellschaft. Der Gerald Group wurden 100 % von SIL zugesprochen und SIL wird derzeit von einem gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter kontrolliert, nachdem mehrere Gerichtsurteile in Hongkong und auf den British Virgin Islands (BVI) ergangen sind:

LONDON, 28. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die Soremi Mine, die sich im Boko Yanga-Metallkorridor in der Republik Kongo („ RoC ") befindet, wird von der Société de Recherche et d'Exploitation Minière („ Soremi SA ") betrieben, einem lokalen Unternehmen der Republik Kongo, das Kupferkathoden und Zinkbarren produziert.

Zwei verbindliche BVI-Gerichtsbeschlüsse vom 25. April 2023 und 20. Dezember 2023 sowie zwei verbindliche HK-Gerichtsbeschlüsse vom 24. Februar 2025 und 21. März 2025, mit denen der Anspruch der Gerald Group auf Eigentum und Kontrolle der 65%igen SIL-Beteiligung, die zuvor von der China National Gold Group Hong Kong Ltd („ CNG ") gehalten wurde, anerkannt wird; und





CNG ist nicht mehr an SIL, Soremi SA oder der Soremi Mine beteiligt. Die von der Gerald Group und den Insolvenzverwaltern vorgenommenen Änderungen an der Geschäftsführung werden von CNG weiterhin ignoriert. CNG betreibt Soremi SA weiterhin so, als ob sie SIL besitzen und kontrollieren würde, und missachtet damit die verbindlichen Gerichtsbeschlüsse. Der derzeitige Vorstand und das Management von Soremi SA sind von CNG ernannte Vertreter, die die Änderungen im Vorstand, verbindliche Gerichtsbeschlüsse und alle Versuche der Gerald Group, die Kontrolle über SIL zu erlangen, ignoriert haben, was es CNG ermöglicht hat, illegal die Kontrolle zu behalten und Vermögenswerte zu vergeuden.

CNG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der China National Gold Group Corporation („CNGG"), einem chinesischen Staatsunternehmen. CNGG ist ein zentral verwaltetes staatliches Unternehmen (SOE), das der direkten Aufsicht der State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council („SASAC") untersteht und das einzige zentrale Staatsunternehmen in Chinas Goldindustrie ist. CNGG veranlasst und/oder erlaubt seinen Vertretern bei CNG und Soremi SA, vorsätzlich internationale Gerichtsbeschlüsse zu missachten, zu verzögern und zu behindern, einschließlich der Gerichte in Hong-Kong und BVI, und hat über einen Zeitraum von vier Jahren Rechtskosten in Höhe von mehreren Millionen Dollar verursacht. Diese Maßnahmen haben die Finanzlage von Soremi SA ruiniert und sind beispiellos für ein SOE, das alles Mögliche tut, um die zuständigen Urteile, Beschlüsse und Anordnungen von drei Gerichtsbarkeiten NICHT zu befolgen.