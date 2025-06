Zentiva fordert Pause - Reparatur - Wiederaufnahme der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser (UWWTD)

BRÜSSEL und PRAG, 28. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Während sich die EU an die globalen geopolitischen Spannungen anpasst und sich erneut auf die Vereinfachung der Gesetzgebung konzentriert, versammelte Medicines for Europe politische Entscheidungsträger, führende Vertreter der Industrie und Partner zu seinem jährlichen Treffen in Brüssel.

Der Schwerpunkt der Konferenz lag auf „Aufbau einer widerstandsfähigen Gesundheitsunion: Sicherheit, Zugang und Wettbewerbsfähigkeit". Auf der Tagesordnung standen kritische Themen wie die Umsetzung der EU Richtlinie zur Behandlung von kommunalem Abwasser (UWWTD), die Entwicklung des Critical Medicines Act, die Rolle von Biotechnologie und Digitalisierung sowie die Nachhaltigkeit von Beschaffungsmodellen und Gesundheitsbudgets. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Frage, wie die Produktionsbasis in Europa gestärkt, der Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln gesichert sowie der saubere und digitale Wandel bewältigt werden kann, während gleichzeitig der Zugang zu Arzneimitteln für die Menschen gewährleistet wird, die tagtäglich auf sie angewiesen sind.