Climate Challenge (Hainan Baoting) Europe Outreach Event in Paris erfolgreich durchgeführt

PARIS, 28. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich zweier historischer Meilensteine, dem 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und der EU und dem 10. Jahrestag des Paris Agreement, wurde am 26. Juni in Paris, Frankreich, die Climate Challenge (Hainan Baoting) – Europe Outreach Event erfolgreich durchgeführt. Die Veranstaltung wurde von der Volksregierung des autonomen Kreises Baoting Li und Miao der Provinz Hainan, VR, mitorganisiert. China und dem Ningyuan Institute of Climate and Sustainable Development (Hainan), mit starker Unterstützung durch chinesische und europäische Klimaexperten und die chinesische Botschaft in Frankreich.

An der Veranstaltung nahmen über 100 Vertreter von mehr als 80 Institutionen aus China und Europa teil. Sechs wichtige chinesisch-europäische Kooperationsprojekte wurden unterzeichnet, und die erste Gruppe der in die engere Wahl gekommenen Projekte der Climate Challenge wurde im Rahmen von Live-Roadshows vorgestellt, was der grünen und kohlenstoffarmen Innovation und Zusammenarbeit zwischen China und Europa neuen Schwung verlieh.

China und Europa erforschen gemeinsam neue Wege für eine grüne und kohlenstoffarme Entwicklung

Die China-EU (Baoting) Green and Digital Innovation Zone dient als Testgebiet für klimaresistente nachhaltige Entwicklungsmodelle in Küsten- und Inselregionen im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen China und der EU. Es ist als Demonstrationsgebiet für die UNFCCC "Declaration on Climate and Health" vorgesehen. Die Klima-Herausforderung zielt darauf ab, innovative Klimalösungen für die Entwicklungsherausforderungen in vier Schwerpunktbereichen zu finden: Proaktive Gesundheit, nachhaltige Architektur, 1,5-Grad-Lebensstil und nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung.

Mr. Xie Zhenhua, Chinas erster Sonderbeauftragter für den Klimawandel, hielt eine Videoansprache, in der er die Dringlichkeit der Verbesserung der Kapazitäten und der Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen betonte. Er unterstrich die Bedeutung von Synergieeffekten zwischen Klimamaßnahmen, Gesundheitsindustrie und Meeresschutz und hob die zentrale Rolle von nationaler Planung, lokalen Maßnahmen und internationaler Zusammenarbeit hervor. Er betonte auch die entscheidende Rolle der Unternehmen und der Bürgerbeteiligung und machte Vorschläge für die Entwicklung der Baoting Innovation Zone, insbesondere in Bereichen wie der gegenseitigen Anerkennung von Standards, der nachhaltigen Finanzierung und der Förderung des innovativen Modells und des Standardsystems von Baoting für Klima und Gesundheit.