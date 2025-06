Puma am Buy-Trigger

Für deutliches Aufatmen unter Investoren sorgte die Nachricht von Nike, dass im ersten Quartal der Umsatzrückgang geringer ausfällt, als zuvor erwartet worden war. Das beflügelte auch Wertpapiere von Puma, die sich direkt in den Bereich der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung um 23,00 Euro aufwärts bewegt haben. Bleibt die Zuversicht auch in dieser Woche bestehen und die Puma-Aktie schafft den Sprung über 24,20 Euro, würde die Aktivierung einer inversen SKS-Formation ermöglicht werden, in der Folge könnten auf Sicht der nächsten Tage und Wochen Kurse bei 27,00 und 36,00 Euro abgeleitet werden. Eine solche Entwicklung sollte jedoch zu Beginn dieser Woche mit weiteren Kursgewinnen untermauert werden. Auf der Unterseite wäre zuvor noch ein Kurslückenschluss mit entsprechenden Abgaben zurück auf 22,11 Euro denkbar, im Anschluss würde die Möglichkeit eines nachhaltigen Ausbruchs entstehen. Unterhalb des Niveaus der rechten Schulter von 20,96 Euro müsste dagegen mit einem neuerlichen Test der Jahrestiefs bei 18,07 Euro gerechnet werden.

Trading-Strategie: