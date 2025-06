DAX steuert Rekordmarke an

Die anhaltende Waffenruhe hat Anleger dazu verleitet, wieder risikofreudiger zu werden. Der DAX konnte mit einem satten Aufschlag auf 24.040 Punkte im Freitagshandel und damit einer äußerst festen Wochenkerze aus dem Handel scheiden und hat in den letzten Tagen sogar einige Kurslücken zur Oberseite gerissen, die auf einen deutlichen Nachfrageüberhang schließen lassen. Kann in dieser Woche das Niveau der Märzhochs bei 23.476 Punkten nachhaltig verteidigt werden, würde ein rascher Rücklauf an das Rekordniveau aus Anfang Juni bei 24.479 Punkten nur eine Frage der Zeit werden. Darüber könnte dem DAX weiteres Kurspotenzial an 24.892 Punkte eingeräumt werden, dieses wird lediglich durch die rot eingezeichnete Trendlinie bestehend seit Februar dieses Jahres begrenzt. Übergeordnet zeichnet sich aber bei weiteren Kapitalzuflüssen eine etwas in Schieflage geratene inverse SKS-Formation ab, die auf Sicht der nächsten Monate und Jahre weitaus höhere Notierungen erlaubt abzuleiten. Auf der Unterseite sollte bei größeren Abschlägen unter 23.000 Punkte unbedingt der Bereich um 22.320 Zählern als mögliches Ziel beachtet werden. Misslingt an dieser Stelle eine nachhaltige Stabilisierung, wäre sogar ein Kursrutsch auf die nächstgrößere Horizontalunterstützung und den EMA 200 (rote Linie) bei 21.513 Punkten denkbar. Die aktuelle Nachrichtenlage gibt aber eine derartige Entwicklung derzeit nicht her. Was heute überdies noch wichtig wird, sind Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor per Juni Chinas. Die Vorabschätzung der Verbraucherpreise in Deutschland per Juni steht am frühen Nachmittag auf der Agenda.

Aktuelle Lage