Traton vorm Trendwechsel?

Insgesamt leidet Traton unter rückläufigen Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen und einer schwachen Nachfrage in den wichtigsten Märkten wie Deutschland oder Brasilien. Bei den USA kommen noch durch die Zollpolitik wirtschaftliche Konjunktursorgen hinzu und erschweren dadurch eine Prognose. Dennoch könnte innerhalb der seit Anfang 2024 anhaltenden Seitwärtsphase ein kurzzeitiger Trendwechsel anstehen, aus technischer Sicht wird dieser oberhalb der Kaufmarke von 28,78 Euro eingeleitet. Dies könnte in der Folge Kurspotenzial an 30,26 Euro freisetzen. Ein erweitertes Ziel für die Traton-Aktie könnte sogar bei 32,26 Euro liegen, falls der Konzern dem Zieleinlauf nicht mit einer Gewinnwarnung zuvorkommt. Damit rechnet nämlich das Analystenhaus Metzler, ist aber insgesamt von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens überzeugt. Sollte jedoch die äußerst markante Unterstützung bei 26,00 Euro nachhaltig und mindestens auf Wochenschlusskursbasis bärisch gekreuzt werden, würde dies unweigerlich eine Verkaufslawine auslösen, Traton müsste aller Wahrscheinlichkeit nach auf 23,88 und darunter 22,48 Euro zurücksetzen.

Trading-Strategie: