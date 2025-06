JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Infineon am Montag den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Sandeep Deshpande geht sehr optimistisch in den Zwischenbericht der Münchner und rechnet mit einer Aufstockung der Ziele für das Gesamtjahr. Infineon habe eine mögliche Zoll-Belastung von etwa 400 Millionen Euro aus seiner Umsatzschätzung entfernt, so Deshpande. Der Konzern dürfte sie wieder in seine Jahresziele einbauen und damit über dem korrigierten Konsens liegen. Deshpande hat diesen Schritt bereits vollzogen. Er hob sein Kursziel von 38,50 auf 40,30 Euro an, blieb aber auf "Neutral"./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 04:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 04:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 36,13EUR auf Tradegate (30. Juni 2025, 08:16 Uhr) gehandelt.





