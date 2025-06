JEFFERIES stuft Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien von Zalando bei einem Kursziel von 33 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Zalando sei einer der europäischen Top-Online-Modeeinzelhändler, schrieb Frederick Wild in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Konsensschätzungen berücksichtigten zwar die Umsatzdynamik, weniger aber das Margensteigerungspotenzial. Wild traut Zalando bis 2028 eine jährliche Steigerungsrate des Ergebnisses je Aktie von 25 Prozent zu. Seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) liegen nach eigener Aussage 3 bis 7 Prozent über dem Konsens./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 27,50EUR auf Tradegate (30. Juni 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A