Wall Street erwartet Fortsetzung der Nvidia-Rallye!

Die Nvidia-Aktie hat an der Wall Street in der vergangenen Woche eindrucksvoll ihre Führungsrolle im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zurückerobert. Nach einer Phase der Unsicherheit katapultierte sich der Wert des US-Chipherstellers an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen auf neue Allzeithochs – und Analysten erwarten, dass dies erst der Anfang einer neuen Aufwärtsbewegung ist.

Von der Schwäche zur Stärke