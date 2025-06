GESCO: Deutliche Performanceverbesserung anvisiert

GESCO habe in den letzten Jahren in einem rezessiven Umfeld operieren müssen, das 2023 und 2024 für deutliche Gewinnrückgänge gesorgt habe. Das Unternehmen habe daraufhin im Verlauf des letzten Jahres die Gegenmaßnahmen intensiviert und im Zuge dessen die Kosten gesenkt und das Investitionsniveau temporär zurückgefahren.

Nach Darstellung von SMC-Research hat GESCO in den letzten beiden Jahren unter dem rezessiven Umfeld gelitten. Umfangreiche Anpassungsmaßnahmen sollen jetzt aber die Wende bringen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gute Erfolgschancen, rechnet mit einem dynamischen Wachstum und steigenden Margen und leitet daraus ein hohes Kurspotenzial ab.

Trotzdem werden die aussichtsreichsten Wachstumsinitiativen weiter vorangetrieben, so die Analysten. Der seit Oktober letzten Jahres amtierende CEO Johannes Pfeffer forciere zudem mit dem GESCO Business System die weitere Professionalisierung des Konzerns. Einheitliche Methoden, Prozesse und Tools innerhalb der Gruppe sollen eine bessere Vergleichbarkeit herstellen, die Effizienz erhöhen, eine Beschleunigung der Aktivitäten ermöglichen und so letztlich die Performance erheblich verbessern. Für die Tochterunternehmen seien ehrgeizige Ziele formuliert worden, nämlich ein durchschnittliches Wachstum von mindestens 7 Prozent p.a. (CAGR), eine Umsatzrentabilität (ROS auf EBIT-Ebene) von mindestens 10 Prozent sowie einen ROCE von mindestens 15 Prozent. In spätestens drei bis vier Jahren sollen die Beteiligungen mindestens zwei der drei Kriterien erfüllen.

Für das laufende Jahr strebe das Management eine Umsatzsteigerung von 480,1 Mio. Euro (bereinigtes Vorjahresniveau) auf 485 bis 515 Mio. Euro und einen Nettogewinn von 13 bis 17 Mio. Euro (Vorjahr bereinigt: 13,1 Mio. Euro) an.

Die Analysten halten das für gut erreichbar, zumal die letztjährige Portfoliooptimierung, die mit zwei Verkäufen einhergegangen sei (daher die bereinigten Vorjahreswerte), sowie die umgesetzten und eingeleiteten Effizienzsteigerungsmaßnahmen und Wachstumsinitiativen die Prognose stützen. Zudem sei zuletzt die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass sich die Konjunktur in Deutschland dank der Pläne der Bundesregierung endlich belebe.

Die Analysten gehen davon aus, dass GESCO die Talsohle durchschritten habe und rechnen für die nächsten Jahre mit einem dynamischen Wachstum und steigenden Margen. In ihrem Modell führe das zu einem fairen Wert von rund 33,00 Euro, der weit über dem aktuellen Kursniveau liege. Die Analysten erwarten, dass die Aktie deutlich zulegen werde, wenn sich die Zahlen verbessern und der Gegenwind vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld abnehme, und bestätigen ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.06.2025 um 8:30 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 28.06.2025 um 15:40 Uhr fertiggestellt und am 30.06.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/06/2025-06-30-SMC-Studie-GESCO_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 17,05EUR auf Tradegate (30. Juni 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 33,00 EUR