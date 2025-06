S&P 500 und Nasdaq auf Rekordhoch – Bereit für die nächste Rallye?

Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management, kommentierte in einer Notiz am Samstag: "Ob das nachhaltig ist, hängt vom nächsten potenziellen Stolperstein ab – Naher Osten, Zölle, Fehler der US-Notenbank – Sie haben die Wahl. Doch das aktuelle Kursverhalten zeigt, dass der Markt momentan an eine größere Rallye glaubt. Und zum ersten Mal in diesem Jahr ist es nicht nur die Tech-Branche, die davon erzählt – der ganze Raum spricht mit."

Die Kurse gaben am Freitag kurzzeitig nach, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, die Handelsgespräche mit Kanada abzubrechen. In einem Interview mit Fox News sagte Trump am Sonntag, dass er nicht plane, die Aussetzung seiner weltweiten Zölle über die Frist am 9. Juli hinaus zu verlängern. Das Weiße Haus ist inzwischen von seinem Versprechen abgerückt, 90 Handelsabkommen in 90 Tagen zu schließen. Trump erklärte: "Man kann nicht mit allen gleichzeitig reden."

Stattdessen will die Trump-Regierung Briefe an betroffene Länder verschicken, in denen die geplanten Handelsstrafen dargelegt werden.

"Wir werden uns ansehen, wie ein Land uns behandelt – gut oder nicht so gut – bei manchen Ländern ist es uns egal, da schicken wir einfach eine hohe Zahl raus", sagte Trump. Die Briefe würden sinngemäß sagen: "Herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen in den Vereinigten Staaten einkaufen – dafür zahlen Sie 25 Prozent, oder 20 Prozent, oder 40 Prozent, oder 50 Prozent Zoll. Damit ist das Handelsabkommen beendet."

In dieser Woche richten sich die Blicke der Anleger auch auf neue Arbeitsmarktdaten aus drei Berichten, die am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag erscheinen. Am Freitag bleiben die Märkte in den USA aufgrund eines Feiertags (Independence Day) geschlossen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6502,72 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer