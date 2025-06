Positive Nachrichten von Nike beflügeln den Sektor!

Die positiven Geschäftssignale des US-Sportartikelherstellers Nike haben am vergangenen Freitag auch die Aktien der beiden deutschen Wettbewerber Adidas und Puma gestärkt. Adidas schloss den Handel mit einem Anstieg von 3,85 Prozent ab. Noch am Donnerstag wurde ein Rückgang des Aktienkurses von Adidas um 2,54 Prozent verzeichnet. Das Thema Zollbestimmungen für Einfuhren in die USA bleibt für alle drei Sportartikelunternehmen weiterhin relevant, was die Einschätzung der geschäftlichen Perspektiven erschwert. Adidas und Nike verfügen über eine Vielzahl von Strategien, um mögliche Zollbelastungen zu minimieren. Das Spektrum reicht von politischer Einflussnahme über Markenstrategien bis hin zur Verlagerung der Produktion.

Der Absatzmarkt USA 2024 mit 5,1 Milliarden Euro reiht sich hinter Europa mit 7,6 Milliarden Euro als zweitwichtigster Umsatzbringer für Adidas ein. Weiters zeigt das Beispiel Apple, dass Donald Trump in Sachen Zölle gesprächsbereit bleibt. Charttechnisch hat die Aktie von Adidas den Absturz aufgrund des Liberation-Day kurzfristig wieder ausgeglichen, um ab Ende Mai wieder auf das Level von aktuell 199,60 Euro zurückzufallen. Geht man von der Hypothese aus, dass Trump am Ende bei den Zöllen zurückrudert, wenn Teile der Lieferketten in die USA verlagert werden (TACO - Trade). Dennoch bedeutet dies höhere Kosten für Adidas und damit einhergehend einen möglicherweise geringeren Absatz in den USA. Auf den Chart umgemünzt würde dies ergeben, dass der Kurs im Unterstützungsbereich bei 196,60 Euro vorläufig einen Boden gefunden hat. Die TACO-Hypothese wäre durch die relativ stark wachsenden Gewinnschätzungen bis in das Jahr 2027 von 76 Prozent gestützt. Dabei müsste der geschätzte Bilanzgewinn 2027 weit über die Ausprägungen der letzten 10 Jahre hinaus steigen. In einem zweiten Szenario mit strikten Zollmaßnahmen müssten die Gewinnsteigerungen revidiert werden und der Kurs könnte wieder das tiefere Niveau bei 175,30 Euro testen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Beim Aktienkurs waren zuletzt aufgrund des Liberation-Days herbe Verluste zu beobachten. Nachdem Trump einen befristeten Rückzieher gemacht hat, konnte sich das Papier wieder leicht erholen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JS5FR8) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Adidas AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,78 profitieren. Das Ziel sei bei 224,40 Euro angenommen (7,67 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 180,90 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,32 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JS5FR8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,14 – 5,23 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 147,87 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 147,87 Euro akt. Kurs Basiswert: 199,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 7,67 Euro Hebel: 3,78 Kurschance: + 47 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.