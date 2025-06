Euro hält sich zum US-Dollar nahe Hoch seit 2021

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Vorwochengewinnen zum US-Dollar hat sich der Kurs des Euro zum Start in die Woche wenig bewegt. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1723 Dollar. Das ist etwas mehr als zum Freitagsschluss, liegt aber etwas unter dem Freitagshoch von 1,1754 Dollar - der höchste Stand seit September 2021.

In der vergangenen Woche hatte der Euro abermals von einer breiten Dollar-Schwäche profitiert. Treiber waren der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran, der die Risikofreude von Finanzmarktinvestoren steigerte, sowie zunehmende Zinssenkungsfantasien mit Blick auf die US-Notenbank Fed. Letztere wurden genährt von einem Medienbericht, demzufolge US-Präsident Donald Trump bereits im September oder Oktober einen Nachfolger für Fed-Chef Jerome Powell bekannt geben will, der ihm wegen seiner umsichtigen Zinspolitik ein Dorn um Auge ist.