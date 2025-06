Aktien Asien Moderate Gewinne dominieren im Kielwasser der US-Börsenrekorde Fortschritte bei der Beilegung der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und anderen Ländern haben Asiens Handelsplätze am Montag überwiegend gestützt. Sie folgten damit der freundlichen Entwicklung an den US-Börsen, wo sich die Anleger am Freitag …