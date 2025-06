DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTSCHE WOHNEN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 25 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Rothäusler machte in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung eine bessere konjunkturelle Lage aus. Das Risiko einer Rezession nehme ab. Allerdings erschwerten das "Ping-Pong" in puncto Importzölle und geopolitische Unwägbarkeiten Vorhersagen für den Sektor. Von den geplanten fiskalpolitischen Stimuli des Bundes könnten auch die Immobiliengesellschaften profitieren./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Wohnen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 24,45EUR auf Tradegate (30. Juni 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE WOHNEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m